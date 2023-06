Waarom boort China 10 kilometer in de aarde?

Een team van Chinese wetenschappers is begonnen met het boren van een tien kilometer diep gat in de aardkorst, naar gesteente dat 145 miljoen jaar oud is.

Het project is bedoeld om meer te weten te komen over de interne structuur van de planeet en om ondergrondse boortechnieken te testen terwijl er gezocht wordt naar nieuwe olie- en gasvoorraden in de regio Xinjiang.

Tien aardlagen

Op het diepste punt – 10.000 m – zal de schacht door tien aardlagen boren om het Krijt te bereiken, dat werd gevormd in een tijd waarin dinosaurussen heersten en gematigde regenwouden dicht bij de polen groeiden.

Technologie versterken

Tegen Xinhua News Agency zei Lyu Xiaogang van PetroChina: «Het boren van de boorput heeft twee doelen wetenschappelijk onderzoek en het vinden van olie en gas. Door het boren van dit boorgat zullen we onze technologiereserve voor ultradiep boren versterken en meer apparatuur voor ultradiep boren bouwen.»

Het project maakt deel uit van een langetermijndoelstelling die president Xi Jinping in 2021 heeft geformuleerd. In een toespraak tot de belangrijkste wetenschappers van het land riep hij op tot meer verkenning in de diepe ruimte, de diepe zee, de diepe aarde en diep blauw – waarmee computerwetenschap wordt bedoeld.

Niet het record

Als het gat klaar is, zal het echter nog steeds niet ’s werelds diepste zijn. Die titel wordt opgeëist door de Russische Kola Superdeep Borehole, op 12.262 meter. Het boren duurde 20 jaar en werd voltooid in 1989.

