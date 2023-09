Waar is Paul McCartney’s basgitaar? Nieuw onderzoek wil «grootste mysterie van rockgeschiedenis» oplossen

De zoektocht is geopend naar Paul McCartney’s verdwenen basgitaar. Dat schrijft de Britse openbare omroep BBC. Organisatoren van ’The Lost Bass Project’ spreken van «het grootste mysterie in de geschiedenis van Rock ’n’ Roll».

In 1961 moest de toen 19-jarige Paul McCartney plots de plaats innemen van de toenmalige Beatles-basgitarist, die het muzikantenleven inruilde voor een academische carrière. Tot dan speelde McCartney gitaar en piano in de band. In Hamburg tikte hij een 500/1 vioolbas van het merk Höfner op de kop voor dertig pond (35 euro). Die Höfner-bas is te horen op de originele opnames van hits als ‘Love me Do’ en ’Twist en Shout’. Acht jaar later verdween het instrument zonder spoor.

Waardevolle gitaar

Over de verdwijning bestaat ook een boek: ‘The Complete Violin Bass Story’. Het is auteur Nick Wass die de zoektocht op poten heeft gezet, met de steun van twee journalisten. Volgens hen wil McCartney niets liever dan herenigd worden met zijn bas.

De bas is al lang veel meer waard dan de originele dertig pond. In 2015 werd een verloren gitaar van Beatle John Lennon verkocht voor ruim 2,2 miljoen euro, en Kurt Cobains akoestische gitaar waarmee hij de iconische Unplugged-set speelde, bracht zo zeven miljoen euro op.

Wie mee op zoek wil gaan, kan alle informatie vinden op www.thelostbass.com.

