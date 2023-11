Vrouw van Gert Verhulst openhartig over zijn overspel: «Als je niet kan vergeven, moet je niet terug in de relatie stappen»

Ellen Callebaut praat in een interview open en eerlijk over hoe zij omging met het overspel van haar partner Gert Verhulst. «Het gaat om relativeren», klinkt het.

Gert Verhulst en Ellen Callebaut vormen al vijftien jaar een koppel en zijn inmiddels een goede vier jaar getrouwd. Dat het nog steeds dikke liefde is, mag duidelijk zijn door de gezellige momenten die ze samen beleven in ‘De Verhulstjes’. Toch kende hun relatie in 2012 een dieptepunt toen Gert een kortstondige affaire had met toenmalig K3’tje Josje Huisman.

Vergeving

In Dag Allemaal krijgt het koppel enkele vragen voorgeschoteld, onder meer wat ze elkaar nooit zouden kunnen vergeven. «Weinig, denk ik», antwoordt Ellen zonder twijfel. «Ja, da’s waar, ik kan me eigenlijk niets inbeelden. Hoe ouder je wordt, hoe meer je elkaar kan vergeven zelfs. Omdat je leert relativeren en meer levenservaring hebt», vult Gert aan.

Relativeren

Gevraagd naar het overspel van Gert, draait Ellen niet rond de pot. «Als je niet kan vergeven, moet je niet terug in de relatie stappen, dan komt dat sowieso niet goed. Het is zoals Gert zegt: met ouder worden word je milder. Toen ik jonger was, maakte ik me soms ook druk in dingen die het niet waard waren. Het gaat om relativeren», klinkt het. «En dat is geen onverschilligheid, maar gewoon dingen in perspectief zien», pikt Gert in.

Geen twijfels

Het verleden is het verleden. Momenteel gaat het heel goed tussen hen, ook omdat ze goed beseffen wat ze aan elkaar hebben. «Geborgenheid, rust. Elkaar respecteren, elkaar graag zien en vrijheid geven», somt Ellen op. «Die relatie ook niet in vraag stellen. Daar moet geen angst of stress rond hangen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Da’s voor mij heel vanzelfsprekend. Als je merkt dat je begint te twijfelen, zit het niet goed. Ik ga ervan uit dat er voor de rest van ons leven geen twijfels zullen zijn», besluit Gert.

