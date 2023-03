Vrouw is wel héél enthousiast om bruidsboeket te vangen: «Gelukkig had ze een onderbroek aan!» (video)

Het bruidsboeket vangen op een trouwfeest is een leuke klassieker. Sommigen zijn er echter zo hard op gebrand dat het grappig wordt…

Op geestige beelden uit Slowakije is te zien hoe een pasgetrouwde vrouw het bruidsboeket naar achter gooit in de hoop dat iemand het vangt. De traditie wil dat wie het boeket te pakken krijgt de volgende in rij is om in het huwelijksbootje te stappen. In dit geval is dat de overenthousiaste blondine op de eerste rij. En niemand anders. «Ze wilde dat wel héél hard», «Slim van de rest om stil te blijven staan…», en «Er was maar één iemand die het boeket wilde hebben», wordt er gelachen in de reacties.

Assorti

Anderen vinden het grappig dat haar onderbroek komt piepen bij het springen. «Mooie zwarte onderbroek!», «Het is wel mooi assorti met haar rok», «Gelukkig had ze een onderbroek aan», en «Waarom is iedereen zo gemeen voor haar? Ze heeft tenminste iets aan onder haar rok», klinkt het ook.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/wtf/vrouw-wel-heel-enthousiast-om-bruidsboeket-te-vangen-gelukkig-had-ze-een-onderbroek-aan-video