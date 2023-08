Vrouw deelt bed met 300 mannen in één jaar tijd: «Ik voel me achteraf bevrijd»

Een Australisch OnlyFans-model heeft het afgelopen jaar seks gehad met maar liefst 300 mannen. «Seks geeft me een goed gevoel. Dat is ook de bedoeling ervan», klinkt het.

Annie Knight heeft op zijn zachtst gezegd een actief seksleven. De 26-jarige blondine onthulde in het Australische praatprogramma ‘The Kyle and Jackie O Show’ dat ze intensief gebruik maakt van datingapps om sekspartners te vinden. Daarnaast kan ze ook rekenen op een resem vaste vrijers. Op die manier dook ze in één jaar tijd met 300 mannen onder de lakens, soms zelfs met vijf verschillende heren op één dag.

Onder tafel

In het interview legt ze uit dat zo’n overdosis seks haar deugd doet. «Ik voel me achteraf bevrijd. Seks geeft me een goed gevoel. Dat is ook de bedoeling ervan», klinkt het. Ooit deed ze het met een man onder de tafel in een restaurant. «Na het eten begonnen we aan het dessert…», grinnikt ze.

Vreemde verzoekjes

Het knappe model beschikt over een OnlyFans-account waarop ze explicietere content plaatst dan op Instagram. Ze krijgt regelmatig verzoekjes van fans, al fronst ze nu en dan de wenkbrauwen bij een voorstel. «Ik kreeg van een man eens een script van drie pagina’s lang. Daarin moest ik de vrouw van de beste vriend van die man spelen. Hij kwam vervolgens langs om me met iets te helpen terwijl zijn beste vriend niet thuis was. En ik was zot van hem. Hij bood me 500 dollar om zijn verhaal na te spelen, maar ik vond het allemaal te gedetailleerd. Zo’n goede actrice ben ik niet», lacht ze.





