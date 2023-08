Vrouw beweert dat ze door DEZE vraag te stellen tijdens een sollicitatie, altijd werd aangenomen

Volgens een Amerikaanse TikTokster heb je meer kans om aangenomen te worden wanneer je tijdens je sollicitatie een opvallende vraag stelt. Toch is niet iedereen het met haar eens.

Jennifer Reardon beweert dé sleutel te hebben tot een positieve sollicitatie. Meer nog: ze werd elke keer al aangenomen nadat ze een bepaalde vraag stelde. De 26-jarige influencer uit Chicago deed de onthullingen in een TikTok-video. «Aan het einde van je sollicitatie stel je nog een laatste vraag: ‘Hebben jullie nog bepaalde twijfels over mij?’. Die zullen ze immers hebben en dát is het moment om ze te bespreken. Als je dat gedaan hebt, hebben ze geen twijfels meer en krijg je nadien te horen dat je de job hebt», klinkt het.

Gemengde reacties

In de reacties vinden heel wat mensen het een goed idee, anderen hebben hun bedenkingen er dan weer bij. «Zo doe ik het ook altijd en ik kreeg nadien ook telkens de job», «Toen ik die vraag stelde, zeiden ze: ‘Wow, dat is een fantastische vraag. Die heb ik nog nooit gehoord’», en «De beste sollicitatieraad die ik op TikTok ooit heb gehoord». Maar ook: «Doe dit alsjeblieft niet. Wervingsmanagers haten deze vraag», en «Ik heb dit geprobeerd, maar het zorgde enkel voor vreemde blikken», lezen we ook.





