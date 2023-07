Vrouw beseft na een jaar dat buren haar in volle glorie kunnen zien: «Ik ben de naakte buurvrouw» (video)

Een Amerikaanse vrouw heeft haar buren zonder het te beseffen een tijdlang ‘geflasht’. Ze ging ervan uit dat ze niet binnen in haar appartement konden zien, maar dat was dus wel het geval…

Meg Neil woont zo’n anderhalf jaar in haar appartement in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia. Na een douche loopt ze meestal met haar handdoek of in haar blootje naar de slaapkamer. Die ruimte heeft een raam dat uitkijkt op de buren, maar er staat een grote struik tussen haar en de buren, dus ging ze ervan uit dat binnengluren niet mogelijk was.

Gratis peepshow

Tot ze hoorde dat er over haar geroddeld werd. «Ik kom altijd in volle glorie uit mijn douche. Ik heb net te horen gekregen dat je binnen kan kijken. Ik heb mijn buren dus anderhalf jaar lang een gratis peepshow gegeven. Ik ben de naakte buurvrouw», lacht ze in een TikTok-video. Het was haar buurman die haar erop wees. «Hij kon ’s nachts recht in mijn appartement kijken. Hij dacht dat ik ervan op de hoogte was en dat ik me er niets van aantrok», klinkt het.

Verhuizen

De video ging viraal en levert heel wat hilariteit op. «Ik moet dringend verhuizen, haha», «Je buren zijn je een hoop geld schuldig», en «Ik zou helemaal niet klagen. Zoveel geluk dat je buren hebben!», klinkt het onder meer in de reacties.

