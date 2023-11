Vrouw aangehouden voor aanranding 3-jarig meisje in Waasland Shopping Center: «Ze zou het kind verstikken»

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft een 20-jarige vrouw aangehouden op verdenking van aanranding van een 3-jarig meisje maandag in het Waasland Shopping in Sint-Niklaas. Dat melden verschillende kranten en het parket Oost-Vlaanderen bevestigt de aanhouding.

De feiten gebeurden maandagavond in een kledingwinkel in het winkelcentrum. Het kind zou tussen de kledingrekken aangerand zijn door een 20-jarige vrouw uit Temse. «De vrouw hield haar hand op de mond en neus van het jonge meisje. Haar oogjes waren rood, het leek alsof ze het kind zou verstikken. Haar broekje was naar beneden. Ze was het meisje aan het betasten», vertelt een getuige aan Het Nieuwsblad.

Uit buggy gesleurd

De vrouw had het kind uit een buggy getrokken, terwijl de moeder naar de kledij aan het kijken was. «Toen de mama het meisje nadien vroeg wat die vrouw had gedaan, wees ze met haar vingertje naar haar kruis.»

De politie werd opgeroepen en de vrouw werd opgepakt. Ze werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die haar liet aanhouden. Ze verschijnt vrijdag voor de Dendermondse raadkamer, die zal beslissen over haar verdere aanhouding.

