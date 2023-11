Vrienden zetten jongeren aan tot bingedrinken: 1 op de 3 bezwijkt

Een op de drie (34%) Belgische jongeren tussen 18 en 24 jaar geeft aan dat ze onder sociale druk al meer alcohol hebben gedronken dan ze oorspronkelijk wilden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie van de sector wijn en gedistilleerde dranken. Bij 13% gebeurt dit zelfs regelmatig. Groepsdruk blijkt een van de grootste oorzaken van bingedrinken te zijn en Vinum et Spiritus wil met hun nieuwste sensibiliseringscampagne meer bewustzijn creëren rond deze problematiek.

Een groeiende meerderheid van de Belgische jongeren tussen 18 en 24 jaar gaat op een beheerste, verstandige manier om met alcoholische dranken. Dat verantwoordelijkheidsgevoel lijkt echter te vervagen in sociale situaties. In een bevraging van 300 Belgische 18- tot 24-jarigen zegt één op drie (34%) meer te drinken onder invloed van groepsdruk. Waardoor dit fenomeen kan worden erkend als één van de belangrijkste oorzaken voor bingedrinken. We spreken van bingedrinken wanneer je meer dan vier tot zes alcoholconsumpties drinkt binnen een tijdspanne van twee uur, met de bedoeling om snel dronken te worden. Zo heeft meer dan de helft (51%) de afgelopen maand minstens één keer aan bingedrinken gedaan. 11% doet dit zelfs minstens één keer per week.

Opvallend? Vooral mannen lijken zowel de benadeelde als de aanjager te zijn in dit verhaal. Zo’n 41% van de Belgische jongemannen drinkt meer alcohol omdat hun vrienden hen aanmoedigen, versus 29% bij vrouwen. In het omgekeerde scenario merken we een gelijkaardige trend op: 29% van de jongemannen spoort hun vrienden aan tot alcoholconsumpties versus 17% bij vrouwen.

Bier blijft de Belgische favoriet

Wat de lievelingsdrank is van jongeren? Uit het onderzoek blijkt dat bier de absolute topfavoriet blijft. Bijna zeven op de tien (69%) jongeren drinkt namelijk vooral bier, gevolgd door cocktails (54%) en wijn (51%). Pure sterke dranken (17%) zijn minder populair.

Zeg nee tegen overbodig alcoholgebruik

Met hun nieuwste sensibiliseringscampagne wil Vinum Et Spiritus jongeren motiveren om hun grenzen te bewaren en «nee» te zeggen tegen de sociale druk om alcohol te drinken.

«De kern van problematische alcoholconsumptie ligt in vele gevallen niet bij de drinker zelf, maar wel bij de (vrienden)groep die aandringt op nog meer alcoholconsumpties», weet Geert Van Lerberghe, Algemeen Directeur bij Vinum Et Spiritus. «Hoewel die groepsdruk vaak uit een goedbedoelde intentie komt om samen plezier te maken, moeten we hier waakzamer voor zijn. Met onze nieuwe video-campagne willen we jongeren via social media aansporen om respectvol om te gaan met zowel de eigen grenzen als die van een ander.»

