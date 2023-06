Voor het eerst ooit walvishaai vastgelegd die dit doet (video)

De grootste levende vis ter wereld – de walvishaai – is een mysterieus wezen. Ondanks hun grootte en populariteit in het ecotoerisme is er weinig bekend over de ecologie en het gedrag van deze majestueuze zeediersoort. Nu duikt er een video op met een nieuwe observatie die ons meer inzicht geeft in het dieet en het voedingsgedrag van deze indrukwekkende dieren.

Volgens het WWF voeden walvishaaien zich met garnalen, vis en plankton en zijn ze ’s werelds grootste alleseters. Er waren tot nu twee manieren bekend waarop walvishaaien zich voeden. De eerste is dat de walvishaaien zich op een passieve manier voeden, waarbij ze hun enorme bek openen om te filteren. De tweede is een actievere voedingsmethode waarbij individuen op gelijke hoogte met het wateroppervlak zwemmen en hun bek herhaaldelijk openen en sluiten om prooien actief naar binnen en over hun kieuwen te zuigen, inwendige monddelen die helpen bij het eten van klein oceaanleven.

Eerste keer vastgelegd

Tot nu toe is nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat walvishaaien zich op de bodem van de oceaan voeden. Op een verzamelplaats in Baja California Sur, Mexico, hebben onderzoekers beelden ontvangen en gezien die tonen hoe een individuele walvishaai het sediment op de zeebodem opat. Ze suggereren dat de walvishaai op zoek zou kunnen zijn geweest naar kleinere zeedieren die in het sediment zelf leven.





De video is opgenomen op een GoPro door een zwemmer tijdens een walvishaai-excursie en laat de walvishaai zien terwijl hij zich voedt op de zeebodem op ongeveer 6 meter diepte. De haai draait zich bijna 90 graden (90 seconden in de video) en vertoont een zuigende actie die lijkt op een voedering aan de oppervlakte voordat hij overtollig zand uit zijn bek verwijdert en het gedrag herhaalt.

