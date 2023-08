Voetbal blijft met ruime voorsprong de populairste sport in Vlaanderen

Eén op de drie Vlaamse jongens tussen 7 en 15 jaar is aangesloten bij een voetbalclub. Dat zijn er nooit zoveel geweest, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Daardoor kom je bij een kwart van onze clubs op een wachtlijst, schrijft Het Laatste Nieuws.

Tot en met 18 jaar zijn 157.336 jongens aangesloten bij een lokale voetbalclub. Tussen 7 en 15 jaar is dat zelfs één op de drie van alle jongens in Vlaanderen. Het aantal leden van Voetbal Vlaanderen tot en met 18 jaar stijgt met 8% ten opzichte van vijf jaar geleden: van 157.718 naar 170.497. Ter vergelijking: de gehele Vlaamse bevolking jonger dan 18 groeide in dezelfde periode met zo’n 3%. Zelfs met een groeiende bevolking is dit dus een duidelijke toename, zegt sportsocioloog Jeroen Scheerder (KU Leuven).

Maar er is ook plaats voor nuance, zegt Scheerder. In 2022 hadden alle Vlaamse jeugdbewegingen meer dan 275.000 leden. Dus voetbal is niet noodzakelijk dé motor van het Vlaams sociaal weefsel. Het is wel veruit de grootste sport. In 2022 speelden volgens Sport Vlaanderen 17.471 jongeren hockey en 29.107 van hen basket.

Wachtlijsten

Dat succes heeft ook een keerzijde. Zo is er in ongeveer een kwart van de clubs een wachtlijst. Dat komt voornamelijk door een tekort aan infrastructuur of vrijwilligers. Voetbal Vlaanderen roept daarom de verschillende overheden op om voldoende sportruimte en uitbreidingsmogelijkheden te voorzien voor onze sportclubs

Hoewel steeds meer meisjes aangesloten bij een voetbalclub, blijft voetbal een echte jongenssport. Vandaag is 8% van leden van een voetbalclub een meisje.

