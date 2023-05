Vlaanderen: Een verontrustend groot deel van Vlamingen staat moe op

Uitgerust wakker worden lukt lang niet iedereen en al helemaal niet elke dag. Ben je ’s ochtends vaak doodmoe en kun je niet wachten tot het weer bedtijd is? Dat ligt misschien aan het feit dat je te weinig uren slaapt. 52% van de Vlamingen geeft aan minder dan 7 uur te slapen tijdens de week. Terwijl we toch vaak lezen dat 8 uur slaap aanbevolen wordt om uitgerust wakker te worden en overdag goed te kunnen functioneren. Het is dan ook geen verrassing dat de Vlaming zichzelf een score van amper 6,3 op 10 geeft als het op slaapkwaliteit aankomt.



Komen slaapproblemen je bekend voor? Dan ben je niet alleen. 44% van de Vlamingen ervaart soms slaapproblemen. De helft van de Vlamingen heeft minstens wekelijks moeilijkheden met in slaap vallen of om de nacht door te slapen.

Gevoelens

Vooral piekeren, emotionele gevoelens, fysieke klachten en werkstress zijn de directe oorzaken van slecht slapen. Ook smartphonegebruik en bepaalde gewoontes binnen het uur voor het slapengaan zoals eten, plannen of taken uitvoeren, sporten en tv-kijken beïnvloeden de slaap negatief.

Powernap zinloos?

Slaap inhalen door een powernap, kan dat? Hoewel de meeste Vlamingen zonder dutje de week doorkomen, haalt 35% van de Vlamingen minstens 1 keer per week slaap in met een dutje. 4% doet dat zelfs dagelijks. In het algemeen duurt zo’n dutje gemiddeld 48 minuten. En dat is lang. Te lang, want om de voordelen van een powernap te mogen ervaren, is het belangrijk om die kort te houden.

Bij een dutje van tien à twintig minuten kom je in je eerste – en soms tweede – slaapfase terecht. Dat verhoogt tijdelijk je aandacht en concentratie waardoor je er weer tegenaan kunt. Een powernap van langer dan 30 minuten laat je alleen maar traag, slaperig en vermoeider voelen dan voorheen en moet dus vermeden worden.

Opvallende regionale verschillen

· In West- en Oost-Vlaanderen gaat men doorheen de week of in het weekend gemiddeld iets vroeger slapen dan in Antwerpen of Limburg.

· Antwerpenaren gaan vaker na 1 u naar bed tijdens het weekend.

· In Limburg hebben ze minder moeilijkheden met in slaap vallen dan in andere Vlaamse provincies.

Er zijn misschien wel verschillen maar één ding hebben we allemaal gemeen: We slapen niet goed genoeg.

