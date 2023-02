Vlaamse vrijwilligers worden week lang in de bloemetjes gezet

Tijdens de jaarlijkse Week van de Vrijwilliger, van morgen/zaterdag tot en met 8 maart, worden in Vlaanderen de vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Er zijn allerlei activiteiten gepland en campagnes van onder meer Natuurpunt en de Vlaamse Sportfederatie. Het thema dit jaar is «Iedereen wint met vrijwilligerswerk», zegt directeur Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Volgens cijfers van de Koning Boudewijnstichting waren in ons land in 2019 ruim 735.000 vrijwilligers actief in een organisatie, van wie 478.000 in Vlaanderen. «Al is dat wellicht een onderschatting», aldus Hambach.

Tweede editie

Vanaf maandag start het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk samen met Radio 2 de tweede editie van de Wéldoenerscampagne: dan wordt er gezocht naar mensen die eens willen proeven van vrijwilligerswerk, maar misschien niet goed weten waar te beginnen, of die soms de drempel te hoog vinden om eens een kijkje te gaan nemen in een organisatie. De bedoeling is om die mensen via een vacature aan te spreken om een keer twee uurtjes te komen vrijwilligen, tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Daarnaast is er op 2 maart ook een studiedag in Gent en lanceren de Vlaamse Sportfederatie en Natuurpunt volgende week nieuwe wervingscampagnes. De Week van de Vrijwilliger loopt tot en met zondag 8 maart.

Meer info over het programma tijdens de Week van de Vrijwilliger is terug te vinden via vlaanderenvrijwilligt.be.

