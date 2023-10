Vijf lessen van de jury van Belgium’s Next Top Model

Hannelore Knuts, Inge Onsea, Tom Eerebout en Tom Van Dorpe klappen uit de biecht en geven hier hun vijf belangrijkste tips.

1. «Schoonheid gaat verder dan de traditionele standaard»

Na het bekijken van de eerste afleveringen is één ding overduidelijk: dit seizoen verwelkomt de realityserie een gevarieerde cast. «Lange tijd maakten modellen deel uit van een wereld waarin het draaide om exclusiviteit en aanbidding, terwijl de focus nu ligt op het zich kunnen identificeren met modellen. Dat zien we ook in de deelnemers, ze vormen een mooie weerspiegeling van de huidige samenleving. In kleur, maar ook in gender, look, maten en persoonlijkheid … waarbij we bijdragen aan een positief en realistisch beeld van schoonheid», aldus Inge Onsea, creatief directeur en founder van het Belgische modelabel Essentiel Antwerp.

2. «Iedereen is mooi, maar je uitstraling maakt het verschil»

De realityserie breekt met het traditionele beeld van topmodellen en selecteert modellen waarin kijkers zichzelf herkennen. «Sommigen kandidaten sprongen er visueel uit, anderen door hun persoonlijkheid», zegt Tom Van Dorpe, oprichter van modellenbureau Noah Mgmt. «Hun uitstraling was onmiskenbaar en dat is wat iemand tot een geweldig model maakt.»

3. «Kijk vooruit en laat je niet tegenhouden door tegenslagen»

«We breken geen mensen af, we willen ze versterken», legt internationaal topmodel Hannelore Knuts uit. «Dit heeft een enorme positieve invloed op het zelfvertrouwen van de deelnemers. Het is essentieel om je sterke punten te herkennen en te begrijpen waar je kunt groeien.» De tijd van het neerhalen van modellen, zoals vroeger, is definitief voorbij. «Gen Z’ers zijn assertiever en kritischer dan ooit. We hebben echt veel van elkaar geleerd», voegt ze eraan toe.

4. «Wat je ziet is niet wat je krijgt»

De kandidaten schitteren met hun unieke persoonlijkheden en combineren dit met hun uiterlijk tot een stralend geheel. Tom Van Dorpe benadrukt dat het programma een inspiratiebron kan zijn voor jongeren, vooral voor degenen die momenteel hun eigen pad zoeken. Zo reflecteert hij over de opmerkelijke verschuivingen die de modewereld de afgelopen jaren heeft ondergaan. «Alleen een knap uiterlijk is tegenwoordig niet meer genoeg. Tien jaar geleden volgde iedereen hetzelfde stramien op de catwalk. Ik besef nu nog meer door de reality reeks dat je persoonlijkheid, je identiteit en je unieke uitstraling doorslaggevend zijn.»

5. «Topatleten en modellen delen het streven naar die cruciale fractie van een seconde»

Heel wat gerenommeerde creatievelingen die actief zijn in de modewereld passeren de revue. Denk maar aan de topfotografen Ferry van der Nat en Marie Wynants, het internationaal model Cesar Casier, de hoog aangeschreven haarstylist Louis Ghewy, de gelauwerde sterdanser Wim Vanlessen en de getalenteerde styliste Lisa Lapauw. Zij staan de modellen bij met raad en daad tijdens de challenges.

Ook de gastjuryleden zijn niet van de allerminsten. Naast Julius Poole, de Amerikaanse creative director en casting director die met grote namen zoals Beyoncé, Zendaya en Naomi Campbell heeft samengewerkt, zijn ook de fashion & style director van Marie-Claire België Elspeth Jenkins; Brandon Wen, creatief directeur van de Antwerpse Modeacademie, en ook ex-atlete Elodie Ouedraogo gastjurylid. «Elodie bijvoorbeeld brengt een dosis attitude en vastberadenheid mee, met de boodschap dat succes niet vanzelf komt. Of je nu een sprint loopt of de catwalk bewandelt, het draait altijd om dat cruciale extraatje», besluit de jury.

Lees ook

trans-vrouw-tot-miss-portugal-gekroond



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/vijf-lessen-van-de-jury-van-belgiums-next-top-model