Véronique De Kock openhartig: «Dat zou mij nooit overkomen. Dácht ik»

Véronique De Kock is momenteel te zien in het spelprogramma ‘De Verraders’. In een interview blikt ze terug op haar ervaring. «Ik ben er enorm van geschrokken hoe mensen soms begonnen te roepen of te wenen. Precies of hun leven hing ervan af», klinkt het.

Nee, ‘De Verraders’ is niet de tv-comeback van Véronique De Kock. Aanvragen om mee te doen aan ‘De Slimste Mens’, ‘MasterChef’ en ‘Over De Oceaan’ legde ze naast zich neer, maar voor ‘De Verraders’ maakte ze graag tijd vrij. «Ik heb toch even moeten nadenken voor ik toezegde, hoor. Het is een spel dat héél persoonlijk gespeeld wordt en ik was erop voorbereid dat sommigen er meteen zouden invliegen om pacten te sluiten en afspraken te maken. Maar ik ben erin gestapt met het voornemen om mezelf te blijven en me niet te laten meesleuren in heftige emoties. Dat is me tot op zekere hoogte gelukt, denk ik», vertelt ze in Dag Allemaal.

Vooroordelen

De 46-jarige voormalige Miss België, die het spel als bondgenoot speelt, is niet bang voor de reacties van de kijkers. «Goh… Veel mensen hebben sowieso al een bepaald – verkeerd! – beeld van mij, dat gevormd is door de media. Ik trek het mij echt niet aan wat de mensen van mij denken. Vooroordelen zullen er nu eenmaal altijd zijn. Commentaar van de kijkers gaat er sowieso komen, al zal natuurlijk veel afhangen van hoe alles in beeld komt. Maar ik ben altijd oprecht gebleven, dus ik sta recht in mijn schoenen», klinkt het.

Mensenkennis

Ze schrok ervan dat het spel meteen zo hard gespeeld werd. «Ik dacht ook dat het rustig zou beginnen, maar er werd heel snel geroepen en gehuild. En er zijn nog maar drie afleveringen uitgezonden, hé. Het wordt nog een pak heftiger, geloof me. Ik kende al verschillende deelnemers en probeerde hen te betrappen op afwijkingen in hun gedrag. Maar op den duur zie je spoken. Ik dacht vooraf mensen goed te kunnen inschatten, maar ‘De Verraders’ is zo’n mindfuck, vooral omdat iedereen elkaar constant zit te begluren. Vaak dacht ik: allez, hoe kan het dat ik zo weinig mensenkennis heb? (…) Ik ben er enorm van geschrokken hoe mensen soms begonnen te roepen of te wenen. Precies of hun leven hing ervan af. Ik wist echt niet dat sommige mensen zó fanatiek kunnen zijn en was enorm verrast van al die tranen die vloeiden. Mij zou dat niet overkomen. Dácht ik», besluit ze.

‘De Verraders’ is elke zondag te bekijken om 19.55 uur op VTM.

