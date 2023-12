Verenigde Staten: Man onschuldig verklaard na 48 jaar cel

In de Verenigde Staten is woensdag een 71-jarige man onschuldig verklaard, nadat hij ruim 48 jaar in de gevangenis zat voor een moord die hij niet heeft gepleegd.

De Afro-Amerikaan Glynn Simmons is daarmee de persoon die in de Amerikaanse geschiedenis het langst onschuldig in de cel zat.

Doodstraf

Hij werd in 1975 samen met Don Roberts veroordeeld voor de moord op een drankverkoper, bij een overval in Edmond, Oklahoma. Hij kreeg de doodstraf, die later werd omgezet in levenslang. Zijn veroordeling was gebaseerd op één enkele getuigenis, van een jonge klant in de winkel die bij de overval een kogel in het hoofd kreeg maar overleefde.

De twee mannen verklaarden op het proces dat ze op de dag van de overval niet in Oklahoma waren. Simmons werd in juli na 48 jaar, één maand en 18 dagen cel vrijgelaten, nu is hij ook onschuldig verklaard.

Don Roberts werd al in 2008 vrijgelaten.

