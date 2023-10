Verdacht pakket gevonden in Antwerpen-Centraal, zware hinder voor treinverkeer

Het stationsgebouw van Antwerpen-Centraal wordt vrijdagochtend ontruimd vanwege een verdacht pakket. Dat zegt de Antwerpse politie op X, het vroegere Twitter. Ontmijningsdienst DOVO is intussen aangekomen om een analyse te doen van het verdacht pakket dat daar werd aangetroffen. Het station blijft intussen volledig afgesloten, net als premetrostation Diamant eronder.

Alle ingangen van het station worden afgesloten. De politie vraagt de omgeving te vermijden. Spoormaatschappij NMBS stelt op X belangrijke vertragingen en afschaffingen te verwachten.

Over de duur van de hinder is er nog geen duidelijkheid. De politie zegt geen enkel risico te nemen. Voorlopig worden er geen details bekendgemaakt over de precieze aard of locatie van het pakket.

Het pakket in kwestie ligt aan de kant van het Mediaplein. Er is daar dan ook een veiligheidszone ingesteld rond de stationsingang.

Hinder treinverkeer

Antwerpen-Centraal is een van de drukste stations van het land. Het afsluiten in volle ochtendspits heeft dan ook een grote impact. «We gebruiken Antwerpen-Berchem nu als eindstation voor de meeste treinen, maar de capaciteit daar is natuurlijk kleiner», stelt Thomas Baeken van Infrabel. «We zien dat er nu al ’filevorming’ begint te zijn, zeg maar, tot in omliggende stations zoals Antwerpen-Zuid, Mortsel en Zwijndrecht.»

Treinen die Antwerpen-Centraal niet als eindbestemming hebben, maar eronderdoor rijden, worden volgens Infrabel in de mate van het mogelijke omgeleid langs het oude traject rond de stad – voor er tunnels waren onder Antwerpen-Centraal. Dat levert wel heel wat vertraging op.

Behalve de afleidingen en vertragingen voor treinen die al onderweg waren, zullen ook heel wat treinen die nog niet vertrokken waren richting Antwerpen moeten worden afgeschaft, vermoedt Infrabel.

