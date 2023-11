Vaticaan bevestigt dat transgender personen gedoopt mogen worden

Transseksuele gelovigen kunnen in de katholieke kerk gedoopt worden, op voorwaarde dat dit geen «schandaal of verwarring» veroorzaakt. Dat heeft het Vaticaan woensdag aangekondigd. Ook kinderen van koppels van hetzelfde geslacht, of ze nu geadopteerd zijn of geboren zijn via draagmoederschap, mogen voortaan worden gedoopt.

De beslissing is mogelijk al langer gevallen, maar kwam aan het licht na een vraag van een Braziliaanse bisschop over de kwestie. Het Vaticaan stelde op 31 oktober een document hierover op, ondertekend door paus Franciscus, waarin het bevestigt dat transgender personen en kinderen van lgbtq-koppels gedoopt mogen worden.

Inclusieve kerk

De paus heeft in het verleden herhaaldelijk verklaard dat de Kerk open moet staan voor iedereen, inclusief lgbtq-gelovigen. Hij maakte echter al meermaals duidelijk dat hij homoseksualiteit beschouwt als «een zonde, net als elke seksuele handeling buiten het huwelijk».

In het document wordt vermeld dat transseksuele gelovigen «het doopsel kunnen ontvangen, onder dezelfde voorwaarden als de andere gelovigen, als er geen sprake is van een situatie waarin het risico bestaat dat er een publiek schandaal of onzekerheid onder de gelovigen ontstaat». Hetzelfde advies geldt voor iemand die een hormoonbehandeling en/of een geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan.

