Van griezelige vissen tot Dracula met ldvd: 5 games om deze lente naar uit te kijken

Het ziet er naar uit dat er ons nog wat fikse maartse buien en aprilse grillen te wachten staan. Er zit dus niet anders op dan de komende weekends achter onze gameconsole door te brengen. Met lentereleases als ‘Zelda’ en lovecraftiaanse detectivegames zijn er ergere manieren om je dagen te slijten.

Storyteller (23 maart)

‘Storyteller’ is een game voor de geduldigen onder ons: het puzzelspel is al 14 jaar(!) in productie. De reden? Het zat vast in «development hell», aldus maker Daniel Benmergui, die het spel op zijn eentje waar trachtte te maken. Na enkele jaren weer bij zijn moeder ingetrokken te hebben, is ‘Storyteller’ eindelijk daar. In dit spel gooi je klassiekers uit de literatuurgeschiedenis in de blender en schrijf je jouw eigen verhalen. Dracula in een romantisch verhaal met dwergen en Sherlock? Yes please.



Microsoft Windows, Nintendo Switch

Dredge (30 maart)

Wie denkt dat ‘dregde’ simpelweg een vissimulatiespel is, heeft het mis. Wanneer je op een afgelegen archipel aanmeert, blijkt dat het nabijgelegen dorp niet is wat het lijkt. Via minigames en quests ontrafel je stilaan het mysterie, terwijl je af en toe ook een zeebaars verkoopt aan woekerprijzen. Deze blend van lovecraftiaanse horror met een plezierige roleplayinggame doet gamers nu al watertanden.



Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

The Last Case of Benedict Fox (27 april)

Dit detective game is niet voor doetjes en dropt je in een krankzinnige wereld vol bloeddorstige monsters, moordenaars en gestoorde personages. Je doel? Een moord op een jong koppel oplossen door in de herinneringen te duiken van pas overledenen. De eerste trailer ziet er adembenemend uit, met verbluffende gotische landshuizen en in neon gehulde natuurdomeinen. Een veelbelovende horrorgame, dus, met opnieuw een flink scheutje Lovecraft.



PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Game Pass

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (12 mei)

Zijn voorganger ‘Breath of the Wild’ wordt aanzien als het beste game aller tijden, maar dateert al van 2017. Zeggen dat ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ het meest geanticipeerde spel van 2023 is, is dus geen understatement. De details over de nieuwe avonturen van Link zijn in mysterie gehuld. Hij bevindt zich nog steeds in Hyrule, maar de gekende wereld lijkt zich verspreid te hebben in verschillende eilandjes in de lucht. En waar is Zelda? Wij zitten alvast aan onze stoel genageld.



Nintendo Switch

Planet of Lana (Lente)

‘Planet of Lana’ belooft nu al de gezelligste alieninvasie van 2023 te worden. In dit handgeschilderd puzzel- en avonturengame doorkruisen een jong meisje en haar loyale compagnon (een schattige mix tussen een kat en rat) een duizelingwekkende scifiwereld. De cinematografische, kleurrijke visuals die zo uit een Studio Ghibli-film geplukt lijken, zijn genoeg om liefhebbers van indiegames te overtuigen. Maar ook het verhaal, over een strijd tegen een ‘gezichtsloos leger’ om een prachtige planeet te conserveren, lijkt ons nu al te verzekeren van uren spelplezier.



PC, Xbox One, Xbox X/S

