UNICEF organiseert eerste kinderklimaattop in Brusselse Museum Natuurwetenschappen

UNICEF België heeft maandag de allereerste kinderklimaattop georganiseerd in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Samen met verschillende partners wil UNICEF België op deze manier het recht van kinderen om gehoord te worden over klimaat helpen realiseren en de stem van kinderen op de COP 28 versterken. Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) en federaal minister voor het Klimaat Zakia Khattabi waren aanwezig op de top.

Aan de kindertop kunnen kinderen tussen tien en twaalf jaar deelnemen. Zo zullen ruim honderd kinderen hun school, gemeente of organisatie vertegenwoordigen op de kinderklimaattop.

«Dat kinderen betrokken worden in het klimaatdebat is heel belangrijk. UNICEF benadrukte eerder al dat de klimaatcrisis ook een kinderrechtencrisis is. Het is een crisis die verschillende kinderrechten ondermijnt en vooruitgang op het vlak van kinderwelzijn riskeert terug te draaien. Kinderen zijn fysiek veel kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering», aldus Christèle Devos, algemeen directeur van UNICEF België.

UNICEF wijst erop dat deze generatie het meest getroffen zal worden door de klimaatverandering. Daarom «kunnen kinderen en jongeren een waardevolle bijdrage leveren in het klimaatdebat». «Ze hebben het recht om hun stem te laten horen en mee te werken aan oplossingen om het klimaat te beschermen en zo werk te maken van een leefbare toekomst bij ons en in de wereld», zegt Devos.

Belofte

In 2022 ondertekende België de Verklaring over Kinderen, Jongeren en Klimaatactie, waarin de belofte werd gedaan om participatie van kinderen in het klimaatproces te ondersteunen. Ook de slottekst van COP27 vorig jaar, erkent voor het eerst expliciet de rol voor kinderen in het klimaatproces, aldus UNICEF België. De resultaten van deze kinderklimaattop worden door jongerenvertegenwoordigers, klimaatexperten en beleidsmakers meegenomen naar de COP28, dat in december zal plaatsvinden in Dubai.

Simon Sterck en Benjamin Van Bunderen Robberechts zijn de twee jongste leden van de Belgische delegatie op de COP28 in Dubai. «We kijken ernaar uit onze stem en die van alle jongeren daar strijdvaardig te laten horen», klinkt het.

Climate justice

In een opiniestuk wijzen deze twee jongste Belgische delegatieleden op het belang van de vertegenwoordiging van jongeren op de COP28. Sterck is de VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling voor de Vlaamse Jeugdraad. In die hoedanigheid vertegenwoordigt hij alle Vlaamse kinderen, jongeren en hun organisaties op internationaal niveau rond klimaat. Van Bunderen Robberechts is klimaat- en kinderrechtenactivist en adviseur van het Child Rights International Network. Hij verloor zijn goede vriendin Rosa, een van de 220 mensen die het leven lieten tijdens de overstromingen van juli 2021 in België en Duitsland. Van Bunderen Robberechts heeft vervolgens de #ClimateJusticeForRosa-campagne opgezet.

«De klimaatcrisis kan enkel opgelost worden door wereldwijde samenwerking. Die mag zich evenwel niet beperken tot het sturen van enkele regeringsvertegenwoordigers en experten naar een COP», waarschuwen de jongeren. «We hebben naast wetenschappers ook het brede middenveld én jongeren nodig rond de tafel. Beslissingen zullen zo rechtvaardiger, breder gedragen en meer toekomstgericht zijn. Bovendien zijn wij experts in jong zijn.»

Belgische overheden moeten tandje bijsteken

Volgens de jongeren zorgt de aanwezigheid ervoor dat «ook de prioriteiten van de Belgische jeugd, zoals klimaatrechtvaardigheid, kinderrechten en klimaateducatie, aandacht krijgen in het internationale klimaatbeleid». «Wij jongeren moeten echt gehoord worden, want wat in december wordt beslist, zal niet alleen ons leven, maar ook dat van de volgende generaties bepalen. Jongerenparticipatie is dus essentieel en zeker niet overbodig op de COP.»

De twee jongerenvertegenwoordigers op COP28 verwachten dat de Belgische overheden allen een tandje bijsteken en de klimaatambities verhogen. Daarbij geven ze vooral een veeg uit de pan aan Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA), die ze ervan betichten dat ze de aanwezigheid van jongeren overbodig zou achten. Dit na een statement van het kabinet-Demir waarin gevraagd wordt één expert en enkele onderhandelaren naar de COP te sturen, in plaats van een veelkoppige delegatie. «Wij gaan daar niet naartoe om mee te spelen in een soort klimaatpoppenkast, of om er wat selfies te nemen, zoals Demir lijkt te geloven», stellen de twee jongerenvertegenwoordigers.

Lees ook

opschorting-voor-klimaatactivist-die-zich-vastkleefde-aan-schilderij



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/green/unicef-organiseert-eerste-kinderklimaattop-brusselse-museum-natuurwetenschappen