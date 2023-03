UITTIPS. Een festival voor mangafanaten, Mozart met minicroissantjes en (inter)nationale topcomedians

De beste culturele uitjes voor dit weekend.

Made in Asia

4 & 5/03





brussel – Made in Asia, een festival vol Aziatische magie. Ontdek een geekmarkt met meer dan 300 verkoopstandjes die manga en anime, collectibles en Aziatische hebbedingetjes verkopen. Meer dan 45 fanclubs brengen meer dan 100 gratis activiteiten voor jong én oud. Zing karaoke, ga los op K-pop, loop mee over de cosplay catwalk en maak kans op leuke prijzen. En dan hadden we het nog niet eens over het eten! Proef de smaak van het Oosten in meer dan 25 eetstandjes. Oh, wil je een beetje aan je conditie werken? Probeer dan The Kaiju Run: een 140 meter lang opblaasbaar obstakelparcours met als primeur Battle Arena, dat zorgt voor aanvullend spring- en schietplezier voor jong en oud.

madeinasia.be

Happy Days

4/03





GENT -’Happy Days’ is een toneelstuk van de Ierse schrijver en dichter Samuel Beckett. Het stuk gaat over Winnie, een vrouw van middelbare leeftijd, die tot haar middel in een heuveltje zit begraven en zich betere dagen herinnert. Ze praat de hele dag door en blijft optimistisch, ondanks het feit dat ze vastzit in de hoop zand. Aan elk klein sprankeltje hoop klampt ze zich vast. Af en toe wordt ze onderbroken door haar man Willie. En beetje bij beetje zakt ze verder weg in de grond. Grappig én tragisch, toch? Voor al wie zin heeft in een portie poëzie, filosofie en zwarte humor.

brtgent.be

Kubin ontmoet Ensor

nog t.e.m. 23/04





OOSTENDE – In ‘Kubin ontmoet Ensor’ worden de werken van kunstenaars Alfred Kubin en James Ensor gecombineerd. Hun werk en zijzelf lijken op het eerste gezicht niet op elkaar. Zo behoren ze tot een andere generatie en hebben een andere afkomst en nationaliteit. Toch zijn er gemeenschappelijke kenmerken: in hun prenten zie je onder andere de gedeelde fascinatie voor theater en ze hebben allebei een gevoel voor sarcasme en galgenhumor. Daarnaast stellen ze sociale wantoestanden en de scheve machtsverhoudingen in de maatschappij aan de kaak. Spot de gelijkenissen tussen beide kunstenaars in het James Ensorhuis – en kies daarna voor een verkwikkende wandeling aan zee!

ensorstad.be

Air4Six

BRUSSEL – Trakteer jezelf op een muzikaal uitje in het Paleis voor Schone Kunsten. Ontmoet het nieuw Belgisch vocaal sextet Air4Six. Op hun programma staat klassieke muziek met werken van Mozart, Beethoven en Haydn. Ontdek zelf wat er gebeurt als deze zes solisten met internationale carrières hun stemmen combineren. Spoiler alert: verwacht je aan een combinatie van unieke stemmen met romantische en hedendaagse muziek en een streepje accordeon. Het optreden vindt in de voormiddag plaats dus pik gerust nog een lekker ontbijtje mee voor het concert begint. Smul jij ook van de minicroissantjes?

bozar.be

Mad Goat

4 & 5/03





ANTWERPEN – Lachspieren nog eens trainen? Kom dan naar het Mad Goat Comedy Festival. Hier geniet je het hele weekend van de beste comedyshows met internationaal talent én talent van eigen bodem. Zaterdag kies je met één ticket uit 12 shows. Onze tip is zeker te kiezen voor Fatima, die niet bang is om lastige onderwerpen te tackelen in grappige verhalen. Ook schrijver Ish Ait Hamou is aanwezig en gaat live in gesprek met cartoonist Lectrr. Zondag kan je de Arabisch gesproken show Marhaba van comedian Abdelkader Secteur meepikken. Hij speelt met de Arabisch-Maghrebijnse taal, verdraait uitdrukkingen op een unieke manier en steekt oude spreekwoorden in een nieuw jasje. Dat doet deugd, zo’n avondje lachen!

arenberg.be

