Twee doden en meerdere gewonden bij schietpartij in Baltimore (video)

In de stad Baltimore aan de oostkust van de Verenigde Staten heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaatsgevonden waarbij twee doden en meerdere gewonden zijn gevallen. Dat hebben verschillende media bekendgemaakt.

Nieuwszender CNN meldt onder verwijzing naar officiële politiebronnen dat het gaat om twee doden en 28 gewonden. Negen mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie gewonden zijn in kritieke toestand.

Een 18-jarige vrouw werd dood aangetroffen door de politie en een 20-jarige man bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Geen details

De politie kreeg na 00.30 uur verschillende oproepen over een schietpartij in de wijk Brooklyn Homes in het zuiden van de stad. De agenten troffen ter plaatse tal van slachtoffers aan die gewond waren geraakt door geweervuur, zei politiechef Richard Worley. De afdeling moordzaken heeft het onderzoek overgenomen. Er zijn nog geen verdere details over de achtergrond of mogelijke verdachten.

Volgens de media kwamen honderden mensen samen in de wijk Brooklyn voor een jaarlijkse viering met de naam ‘Brooklyn Day’. Ooggetuigen vertelden aan Fox Baltimore dat ze 20 tot 30 schoten hadden gehoord. Het is nog niet duidelijk of het om een aanval of om een vuurgevecht ging.





