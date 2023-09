Twee bouwvakkers gearresteerd nadat ze ‘shortcut’ graven in Chinese Muur

In de Chinese provincie Shanxi zijn twee bouwvakkers opgepakt omdat ze een gat hadden gemaakt in de Chinese Muur. Dat meldt staatsomroep CCTV dinsdag. Tijdens het verhoor gaven ze toe dat ze een kortere weg wilden creëren om de reistijd voor hun graafmachines te verkorten.

De politie van de noordoostelijke provincie volgde het spoor van de machines om de daders te vatten. De twee hadden een bestaand gat verbreed om er met hun grote graafmachines door te kunnen.

In the Shanxi region of China, two people drilled a hole in the Great Wall of China "to make a shortcut".

Two people have been detained for allegedly damaging a part of the iconic Great Wall of China while carrying out construction work in central Shanxi province.

