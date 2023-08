Trump meldt zich donderdag bij gevangenis en zal borgsom van 200.000 dollar betalen

Voormalig Amerikaans president Donald Trump gaat zich donderdag aanmelden bij de gevangenis van Fulton County in Atlanta. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Hij zal een borgsom van 200.000 dollar betalen om te ontsnappen aan een voorlopige hechtenis.

«Ik ga donderdag naar Atlanta, Georgia, om te worden GEARRESTEERD door een EXTREEMLINKSE aanklager», hekelde de Republikeinse miljardair op zijn sociale medium Truth Social.

Trump werd onlangs in Georgia aangeklaagd omdat hij in die staat zou hebben geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 terug te draaien, door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Georgia was een van de cruciale staten bij die verkiezingen. De Democraat Joe Biden won er nipt, met een verschil van ongeveer 12.000 stemmen. De voormalige president en achttien medebeklaagden kregen tot vrijdagmiddag de tijd om zich aan te bieden in de gevangenis in Atlanta, de hoofdstad van Georgia.

Borgsom

Trump gaat ook een borgsom van 200.000 dollar betalen bij de rechtbank in Georgia. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die zijn vrijgegeven. Vier van zijn medebeklaagden gingen eveneens akkoord met een borgsom van tussen de 10.000 en 100.000 dollar elk.

Door het betalen van borgtocht ontsnappen de verdachten aan een voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat ze geen wetten overtreden, geen bedreigingen uiten en niet met elkaar communiceren behalve via hun advocaten.

Zondag bevestigde Trump dat hij niet zal deelnemen aan de televisiedebatten naar aanleiding van de Republikeinse voorverkiezingen. Het eerste debat van de reeks staat gepland voor morgen. De Republikeinse voorverkiezingen vinden plaats van januari tot juni 2024.

