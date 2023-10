Trein kan niet op tijd stoppen en ramt vastgereden oplegger met tractor: «Oh mijn God!» (video)

Bloedstollende beelden vanuit Californië, waar een vrachtwagen met oplegger vast kwam te zitten op een overweg en een aanstormende trein niet tijdig tot stilstand kon komen.

Het zware ongeval speelde zich woensdag af in Redding, een stad in de Amerikaanse staat Californië. Een vrachtwagen met een oplegger waarop een tractor stond kwam vast te zitten op een overweg. Even later komt er een trein aangereden die het gevaar wel ziet, maar niet op tijd kan stoppen. Het gevolg is een enorme klap waarbij de oplegger – en vooral de tractor – meters verder gekatapulteerd wordt.

Bedenkingen

De man die het tafereel filmt kan nauwelijks geloven wat er zich voor zijn ogen afspeelt. «Oh mijn God!», klinkt het meermaals. Ook in de reacties wordt er met verbijstering gereageerd, al hebben sommigen hun bedenkingen bij de omstaanders. «Dat is best wel stevig», «De bestuurder van de Subaru moet ze ook genepen hebben…», «Straf dat die auto’s gewoon blijven staan terwijl er een trein geladen met olietanks op het punt staat om een oplegger aan te rijden», en «In plaats van teken te doen naar de treinchauffeur, staat meneer daar met zijn camera», wordt er gereageerd.









