Tips van een FBI-agent: zo weet je of iemand liegt

Je hebt vast weleens het vermoeden dat je kinderen, beste vriend of lief tegen je liegt, maar vaak moet je hen wel op hun woord vertrouwen omdat je geen concreet bewijs hebt. Maar wat als je precies weet waarop je moet letten om een leugen te herkennen? Een FBI-expert onthult zijn geheimen, en Metro deelt ze met jou.

Sommigen vinden liegen onmogelijk, terwijl anderen er meesters in zijn. Maar als er iets moeilijker is dan liegen zelf, dan is het wel het detecteren ervan. Joe Navarro, een FBI-agent en oprichter van de gedragsanalyse-eenheid, deelt zijn tips om te ontdekken of de persoon tegenover je liegt. Hij hanteert zeven criteria om een mogelijke leugen te herkennen.

De zeven signalen van een leugen

De lippen: Als iemand zijn lippen strak op elkaar heeft, is dat geen goed teken. Dit is een duidelijk signaal van nervositeit. Net zoals iemand die vaak met zijn tong over zijn lippen gaat, kan dit duiden op een droge mond, wat ook een teken van nervositeit is.

Ademhaling: Let op of iemand harder ademt wanneer hij een vraag hoort of beantwoordt. Dit kan wijzen op psychisch ongemak.

Aanraking van de nek: Dit is weer een teken van nervositeit. Over het algemeen zijn handbewegingen geen goed teken, maar het meest voorkomende gebaar is de hand op de nek, vooral in de sternumzone.

Zich omdraaien: «Dit is een manier om afstand te creëren. Mensen doen dit subtiel, alsof ze alleen maar van positie veranderen, maar uiteindelijk draaien ze zich om. Hun buik wijst dan in de tegenovergestelde richting. Zelfs het kruisen van de benen kan dienen om een barrière op te werpen, zonder het oogcontact te verbreken», legt de expert uit.

Aan het oog krabben: We krabben aan ons oog als we een lastige vraag krijgen. Dit verklapt dat we ons ongemakkelijk voelen of het oneens zijn met iemand.

Verbergen van de duimen: Als iemand een verhaal vol valse details vertelt, kun je zijn duimen misschien niet meer zien omdat hij ze in de palm van zijn hand verbergt. Dit is een teken van gebrek aan betrokkenheid en onthult een gevoel van onzekerheid.

Houd de sfeer rustig: Dit is misschien wel het belangrijkste om te analyseren. Als je de persoon tegenover je goed kent, zal hij moeilijk tegen je kunnen liegen omdat je alles over zijn persoonlijkheid weet. Maar je strategie moet veranderen als je de persoon tegenover je niet of nauwelijks kent. «We proberen eerst de persoon te kalmeren, de stress zoveel mogelijk te verminderen om de basis van zijn persoonlijkheid vast te stellen. Vervolgens proberen we te detecteren wanneer zijn gedrag verandert zodra we een bepaalde vraag hebben gesteld», legt Joe Navarro uit.

Speel in op emoties

Nog een laatste tip! Volgens Joe Navarro is de beste manier om de waarheid boven los te krijgen een beroep doen op emoties. Wanneer een leugen goed in elkaar zit, is het moeilijk om deze feitelijk te ontkrachten, maar het is veel eenvoudiger om iemand te ontmaskeren als je polst naar wat die persoon bij de (verzonnen) situatie voelde. Als hij de situatie niet heeft meegemaakt, weet hij niet wat hij gevoeld heeft en zal hij moeite hebben om consistent te blijven.

«Je moet nooit aan anderen communiceren wat je observeert. Je moet doorgaan met praten over andere onderwerpen, en dan terugkomen op de vraag die de verdachte ongemakkelijk maakte om te zien of hij zich anders gedraagt. Als hij op dezelfde manier reageert, weet je dat het niet de omgeving is die hem stress bezorgt, maar de vraag zelf», concludeert de FBI-agent.

Lees ook

ontdek-waarom-kerst-het-seizoen-van-de-break-ups



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/selfcare/tips-van-een-fbi-agent-zo-weet-je-iemand-liegt