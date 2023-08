Tiener met pijn lijdende moeder racet naar het ziekenhuis, en dan gebeurt DIT (video)

Een tiener die in de Amerikaanse staat Arkansas haar pijn lijdende moeder naar het ziekenhuis vervoerde en daarbij te hard reed, is tegengehouden door de politie. De politiewagen voerde een zogenaamd PIT-manoeuvre uit om de auto tot stilstand te brengen, zoals te zien is op dashcambeelden. De 18-jarige bestuurster werd aangeklaagd.

Het incident vond plaats op vrijdag 30 juni 2023. De moeder was thuisgekomen na een operatie, maar toen ze enkele uren later ongewone pijn begon te voelen in de borststreek, dacht ze dat ze een hartaanval kreeg. Tijdens de rit naar het ziekenhuis verergerden de symptomen. «Toen we onderweg waren, werd mijn linkerarm gevoelloos», beschreef Tahirah Hart het incident aan lokale media. «Ik zei tegen mijn dochter Kenochia dat ze moest opschieten.» De tiener en haar tweelingzus waren in paniek en vlamden met vier knipperlichten aan over de middenstrook van de snelweg.

Ze raceten naar het Baptist Hospital in Little Rock. Een politiewagen spotte de auto en zette de achtervolging in met zwaailicht en sirene. Een kleine minuut later, nadat de tiener de afrit had genomen richting spoeddienst van het ziekenhuis, dwong de politiewagen de andere auto tot stilstand met een PIT-manoeuvre. Daarbij tikt de politieauto al rijdend de zijkant van de andere wagen aan, waardoor die auto abrupt zijdelings draait en de gehaaste chauffeur de macht over het stuur verliest. Het hele gebeuren werd vastgelegd met de dashboardcamera van de politiewagen.

«Ik wist niet of ze me zouden vermoorden»

Kenochia stapte uit en riep naar de politie: «Help alsjeblieft mijn mama, help alsjeblieft mijn mama, help alsjeblieft mijn mama!» Vervolgens werd ze in de boeien geslagen.

«Ik dacht dat ik iemand had geraakt, toen draaide de auto om en zag ik een heleboel pistolen en zaklampen op me gericht», getuigde Kenochia bij lokale media. «Ik stak mijn handen in de lucht en zei ‘help mijn moeder’. Ik trilde, het voelde alsof ik niet eens kon lopen. Ik was zo bang. Ik sloot mijn ogen, stapte uit de auto, had mijn handen nog steeds omhoog en liep naar de plek waar ze me konden zien. Ik wist niet of ze me zouden vermoorden, ik wist niet wat ze zouden doen.»

Uiteindelijk werd Kenochia vrijgelaten en mocht ze haar moeder naar het ziekenhuis brengen. De agent beboette haar wel voor vluchten van de politie en ze moest zich later verantwoorden voor de rechtbank. Afgelopen maandag pleitte Kenochia Moss onschuldig in de rechtbank van North Little Rock. Haar proces staat gepland voor 6 september.

In het politierapport verklaarde agent Montae Hernandez dat hij een PIT-manoeuvre uitvoerde vanwege het vele verkeer en voetgangers in de buurt van het ziekenhuis.





Lees ook

alzheimerpatient-verliest-beide-benen-nadat-ze-onder-bus-wordt-gesleurd-chauffeu



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/tiener-met-pijn-lijdende-moeder-racet-naar-het-ziekenhuis-en-dan-gebeurt-dit-video