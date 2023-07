‘Thuis’-acteurs Lynn Van den Broeck en Mathias Vergels hebben geweldig nieuws: «We willen het van de daken schreeuwen»

Mathias Vergels en Lynn Van den Broeck gaan trouwen. Dat maakte Lynn zelf bekend op Instagram. De twee Thuis-acteurs willen echter geen details verklappen.

Lynn Van den Broeck postte een foto waarop zij en haar kersverse verloofde handjes vasthouden. Haar volgers kunnen niet naast de grote ring rond de vinger van Mathias kijken. «Hij heeft dan ‘ja’ gezegd, hé», bevestigt de actrice de verloving en waarmee ze meteen doet uitschijnen dat zij dé vraag gesteld heeft.

Het koppel wil verder niets kwijt. «Waar, wanneer, hoe of wat houden we voor onszelf. Maar dat we het van de daken willen schreeuwen en voor elkaar kiezen, dat staat vast», aldus Lynn. «Het had niet mooier kunnen zijn.»





Liefde op de set

De twee leerden elkaar kennen op de set van de VRT-soap ‘Thuis’. Twee jaar geleden raakte bekend dat Lynn en Mathias een koppel vormde. Mathias was toen nog maar net gescheiden van Julie, de moeder van zijn zoontje.

Lees ook

first-dates-barman-bram-wordt-opnieuw-papa-wat-extra-magie-ons-gezin



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/news/thuis-acteurs-lynn-van-den-broeck-en-mathias-vergels-hebben-geweldig-nieuws-we-willen-het-van-de-daken