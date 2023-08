‘Thuis’-acteur Raf Jansen wordt opnieuw papa

Antwerpen

Het zijn spannende dagen voor Raf Jansen. De ‘Thuis’-acteur kan ieder moment voor de tweede keer papa worden. Dat vertelde hij donderdagochtend op Radio 2.

Tijdens het programma ‘Sta op met Radio 2’ blikte Jansen terug op zijn rustige zomer. Naast een weekje Nieuwpoort, was hij niet echt op reis geweest met zijn gezin. Daar bleek een goede reden voor te zijn: Jansen verwacht met zijn vrouw een tweede kindje. Die nieuwe toevoeging aan hun gezin kan er bovendien erg snel komen. «Het kan vandaag geboren worden, of morgen, of begin volgende week», onthulde hij.

Tweede kindje

Vorig jaar in mei verwelkomde Jansen nog zijn eerste kindje, Josse. «Toen we ons tweede kindje maakten, was Josse nog heel gemakkelijk», gaat hij verder. Het zorgde ervoor dat de kersverse ouders al snel klaar waren voor een tweede kindje. Jansen onthulde nog niet of het een jongetje of een meisje wordt.

