Threads overschrijdt nu al kaap van 100 miljoen gebruikers

Threads, de app waarmee Facebook-moeder Meta de concurrentie met Twitter aangaat, heeft de kaap van 100 miljoen gebruikers bereikt. Dat meldt data-analysekantoor Quiver Quantitative.

Meta lanceerde Threads woensdagnacht in een groot deel van de wereld, maar nog niet in de Europese Unie. Topman Mark Zuckerberg zei vrijdag dat al 70 miljoen mensen een account hadden aangemaakt, en nu zou dus de grens van 100 miljoen zijn overschreden.

Threads bereikte die mijlpaal veel sneller dan hét internetfenomeen van dit voorjaar, ChatGPT. De chatbot van OpenAI rondde die kaap na twee maanden.

«De lancering heeft onze verwachtingen ver overtroffen», zei CEO Mark Zuckerberg vorige vrijdag. Gebruikers melden zich niet alleen aan, ze plaatsen ook berichten. Donderdag waren er al meer dan 95 miljoen berichten en 190 miljoen likes verschenen op de app.

Meta rekent op de link met zijn foto- en videoapp Instagram om Threads te doen groeien. Instagram telt zowat twee miljard actieve gebruikers. Zij kunnen met enkele klikken inloggen op Threads.

Hoewel Meta volgens Instagram-chef Adam Mosseri «Twitter niet wil vervangen», vertoont het Twitter-verkeer de laatste maanden een neerwaartse trend. CloudFlare-CEO Matthew Prince maakt zelfs gewag van een vrije val. Twitter telt ruim 350 miljoen gebruikers.

#Threadsapp has officially surpassed 100 million users, becoming the fastest-growing app of all time pic.twitter.com/XqTLreVjzO

— ILONSI (@ILONSI_OFFICIAL) July 10, 2023