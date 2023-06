Thibaut Courtois reageert voor het eerst op heisa rond aanvoerdersband: «Strookt niet met de werkelijkheid»

Thibaut Courtois zegt in een eerste reactie op de commotie rond de aanvoerdersband dat bondscoach Domenico Tedesco niet de volledige waarheid vertelt. Hij is «diep teleurgesteld» daarover en beweert dat hij wel een probleem ondervindt met zijn rechterknie.

Het stormt binnen de Rode Duivels. Aanleiding is de exit van doelman Thibaut Courtois nadat niet hij maar Romelu Lukaku als kapitein werd aangesteld in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Een knieblessure zou aan de basis daarvan liggen, maar vandaag vertelde bondscoach Domenico Tedesco een ander verhaal. Volgens hem is de enige reden van het vertrek van Courtois het feit dat Courtois de aanvoerdersband niet mocht dragen tijdens België-Oostenrijk.

Diep teleurgesteld

De 31-jarige doelman weerlegt die verklaringen nu in een statement op Instagram. «Vanmiddag was ik verrast door de persconferentie van de trainer waarin hij een gedeeltelijke en eenzijdige versie gaf van een privégesprek dat we hadden na de wedstrijd tegen Oostenrijk. Ik wil duidelijk maken dat het noch de eerste noch de laatste keer is dat ik met een trainer praat over zaken die in de kleedkamer besproken worden, maar het is wel de eerste keer dat iemand besluit om die informatie naar buiten te brengen. Ik ben hier diep teleurgesteld over, maar ik wil duidelijk maken dat de inschattingen van de trainer niet stroken met de werkelijkheid», schrijft hij.

Algemeen belang van de ploeg

«In ons gesprek heb ik hem gevraagd om, niet voor eigen voordeel, beslissingen te nemen om situaties te vermijden die ons in het verleden schade hebben berokkend, terwijl we altijd streven om het algemeen belang voorop te stellen. Wel of niet aanvoerder zijn van het nationale team is geen bevlieging of een willekeurige beslissing, het moet zijn beslissing zijn en dat is wat ik hem probeerde duidelijk te maken. Helaas ben ik daar niet in geslaagd», klinkt het.

Last van rechterknie

«Ik benadruk dat ik op geen enkele manier iets heb gevraagd en ik heb met mijn teamgenoot Romelu Lukaku gesproken om dit uit te klaren. Tevens wil ik duidelijk maken dat ik over dit onderwerp geen discussie heb gehad met mijn ploegmaten, zoals wordt gesuggereerd. Verder heb ik gisterenmiddag een controle ondergaan voor een probleem met mijn rechterknie. Het medische team van mijn club en de Rode Duivels hebben hierover contact gehad en zijn tot het besluit gekomen om het trainingskamp te verlaten», aldus Courtois.





