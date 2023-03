‘The Masked Singer’-kijkers twijfelen niet meer over Kosmos: «Zo duidelijk!»

Vanavond wordt er opnieuw een personage onthuld in ‘The Masked Singer’. Dat zou zomaar eens Kosmos kunnen zijn. Op sociale media lijken de meesten het immers toch eens over haar te zijn…

We zitten inmiddels al aan aflevering 6 van het populairste ‘raadprogramma’ van dit voorjaar. Passeerden al de revue: Skiwi (Herman Verbruggen), Kolonel Mops (Marc Coucke), Groot Licht (Timmy Simons), Vlinder (Anouk Matton), en Soaperstar (Kat Kerkhofs).

Radioprogramma

De kans is groot dat Kosmos vanavond ontmaskerd wordt. Dat gebeurt wel vaker bij personages van wie de kijker redelijk zeker is. Ook al denken sommigen dat Ingeborg, Evy Gruyaert, Katja Retsin of Jill Peeters in het pak zit, de overgrote meerderheid zet haar/zijn geld op Siska Schoeters. «Kosmos is 100% zeker Siska Schoeters», «Gaat iemand mij nog geloven dat het Siska Schoeters is? Zo duidelijk!», «Kosmos is zeeeker (!!) Siska Schoeters», «Zet ‘m op Kosmos op die kaart in de kleedkamer… Had Siska Schoeters vroeger niet een radioprogramma genaamd ‘Zet ‘m op Siska?’», «Kosmos is echt Siska Schoeters, dat kan niet anders», klinkt het overtuigend op sociale media. Benieuwd op ze het bij het rechte eind hebben…





Kosmos is zekeeeer (!!) Siska Schoeters #vtmthemaskedsinger — KirstenYenzen (@KirstenYenzen) February 24, 2023









Kosmos is echt Siska Schoeters da kan ni anders. #vtmthemaskedsinger #TheMaskedSinger — Lili ✨️ || midnights era ⭐️ (@liliwatchestv) February 24, 2023





Kosmos is 100% siska Schoeters #themaskedsinger — laurence cools (@LaurenceCools) February 24, 2023





