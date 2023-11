Thaise paralympiër doodt vijf mensen, onder wie echtgenote, op trouwdag

Een bekroonde Thaise paralympiër heeft zijn echtgenote en vier andere mensen tijdens de trouwceremonie gedood, alvorens het wapen op zichzelf te richten. Dat laat de Thaise politie maandag weten.

Het incident vond plaats tijdens de trouwceremonie in het noordoosten van Thailand. «Er is een discussie geweest over enkele privézaken en daarna is Chaturong naar zijn wagen gestapt en heeft hij een wapen genomen, waarmee hij heeft geschoten», zegt Matichon Wongbaokul van de lokale politie.

Hij voegde er aan toe dat Chaturong eerst zijn echtgenote en vier andere personen heeft vermoord, en daarna zelfmoord pleegde. Een van de slachtoffers werd per ongeluk geraakt door een verdwaalde kogel.

De 29-jarige Chaturong, zwemmer van beroep, had op de Aziatische Paralympische Spelen in Indonesië en Cambodja nog twee zilveren medailles behaald. Volgens lokale media zou hij actief geweest zijn als ranger in het Thaise leger en tijdens een grenspatrouille zijn rechterbeen zijn verloren.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

