‘Temptation’-Milou deelt HEUGLIJK nieuws: «Ik moest bijna wenen!»

Fantastisch nieuws voor Milou van Agtmael, die in 2019 deelnam aan ‘Temptation Island’!

De 28-jarige blondine uit Roosendaal overleefde de ultieme relatietest met Heikki aanvankelijk, maar enkele maanden later gingen ze alsnog uit elkaar. Een tijdje later gaven ze hun relatie toch nog een kans, maar ook dat werd einde verhaal.

Begin 2021 vond Milou – die een account beheert op OnlyFans – de liefde bij Martijn van Leeuwen, die International Business studeert in Eindhoven en een bekende naam is in de racewereld (het kartingcircuit, meer bepaald).

Ongepland

Ze geniet van het leven met haar vriend en twee hondjes. En daar komt binnenkort een nieuw gezinslid bij: de realityster deelt met haar ruim 150.000 volgers immers het heuglijke nieuws dat ze in verwachting is. ‘Not planned but… If god gives you a son it’s because you deserve to know what true love is’, schrijft ze bij de Instagramvideo met de aankondiging. Ze verklapt dat het een jongetje is en dat de baby niet gepland was.

Haar volgers reageren alvast enthousiast: «Gefeliciteerd met dit wondertje in je buik!» en «Wow, ik moest bijna wenen, proficiat!», klinkt het onder meer.

Ook haar ex Heikki heeft inmiddels een kind, samen met zijn vriendin Kaylee: vorig jaar werd hij voor het eerst vader van een dochtertje.





