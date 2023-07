Megan Desaever was maandag woedend op haar lief Joey Ceti. Hij had haar «in de steek» gelaten «om met hoertjes te gaan feesten». Maar dat betekent niet dat hun relatie voorbij is, verzekert de ex-deelnemer van Temptation Island: «Ik hou nog steeds super veel van Joey.»

Megan leerde Joey kennen tijdens het laatste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Niet veel later werden ze een koppel. Al verloopt die relatie niet zonder horten of stoten. Na een vakantie op Ibiza met haar vriend, plaatste ze maandagavond plots een Instagram-story met een foto vanop het vliegtuig erop: «Wanneer de liefde van je leven je in de steek laat om met hoertjes te gaan feesten in Ibiza», schreef ze. «Nog nooit meegemaakt dit.»

Samen uitkomen

Haar inbox liep al snel vol met bezorgde berichten. Een dag later reageerde ze opnieuw via Instagram. «Dankjewel voor al jullie lieve berichtjes, het zijn er ontelbaar veel dus ik kan ze helaas niet allemaal beantwoorden, maar ik waardeer het enorm», schrijft de West-Vlaamse. «Ik hou nog steeds super veel van Joey, dus ik hoop dat we hier samen uitkomen.»

Lees ook

wtf-agressieve-dolfijnen-bijten-en-rammen-badgasten-voor-japanse-kust



Alles wat je echt wilt weten op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/temptation-megan-nadat-vriend-ging-feesten-met-hoertjes-ik-hoop-dat-we-hier-samen-uitkomen