‘Temptation’-Donna waagt zich aan doorzichtige outfit: «Hoezo is lingerie geen kleding?» (foto)

Donna, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, pakt op Instagram uit met enkele opvallende kiekjes. «Hottie, staat je prachtig!», is de algemene teneur.

Donna De Graef is al een tijdje het gezicht van de Nederlandse lingerieketen Hunkemöller. De 26-jarige brunette uit Rumst bewijst op Instagram dat sensuele lingerie perfect te integreren is in je outfit. Zo draagt ze een jeansbroek en (open) -vest met daaronder een doorschijnend lingeriesetje. «Wie beweert dat lingerie geen kleding is, kent de juiste winkels niet», knipoogt ze erbij.

Sexy

Met haar foto weet ze haar volgers alvast te bekoren. «Wauw, mooi», «Hottie, staat je prachtig!», «Wat een knappe outfit. Je ziet er zo goed uit!», en «Mooie foto, Donna. Heel sexy!», klinkt het onder meer in de reacties.

Dit bericht op Instagram bekijken

Een bericht gedeeld door D♡NNA (@donna.dg)





Instagram Stories / @donna.dg

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/showbizz/temptation-donna-waagt-zich-aan-doorzichtige-outfit-hoezo-lingerie-geen-kleding-foto