«Te veel seks» op naaktstrand in Zeeland: gemeente grijpt in

De gemeente Veere, in de Nederlandse provincie Zeeland, ontvangt jaarlijks 25 à 30 klachten over vrijende mensen op het naaktstrand en in de duinen van Oranjezon, zo vertelde burgemeester Frederiek Schouwenaar aan Omroep Zeeland. Het gemeentebestuur wil daar nu paal en perk aan stellen.

De gemeente heeft acht borden geplaatst om bezoekers van het naaktstrand en de duinen erop te wijzen dat ze daar geen seks mogen hebben. «Het probleem speelt al heel lang», verduidelijkte burgemeester Schouwenaar het persbericht tegen Omroep Zeeland. «Je kunt je er naakt ontspannen. En je mag elkaar er ook best wel liefhebben, maar als het seksontmoetingsplaatsen worden, dan heb ik daar moeite mee.»

Gezinnen met kinderen

Volgens de burgemeester vinden er op het naaktstrand en in de duinen van Oranjezon steeds vaker seksdates plaats tussen mensen die elkaar online ontmoet hebben. «Ze wachten dan naakt op elkaar. Soms weten ze niet precies met wie ze afspreken. Dus soms worden mensen die niet bij de date horen ook betast, bij wijze van spreken. Of zien gezinnen met kinderen ineens een naakte man op zoek naar zijn seksdate.»

De gemeente is nu een speciaal project gestart: Project Oranjezon. Er wordt hard opgetreden tegen seksoverlast. Er worden geen waarschuwingen meer gegeven, maar meteen boetes uitgedeeld. Wie in de duinen of op het strand betrapt wordt op vogelen, krijgt een boete van honderd euro aangesmeerd.

Geen Sodom en Gomorra

Eigenaren van de strandpaviljoens bij Oranjezon zijn verbaasd over de plotselinge verschijning van de borden. Volgens hen is het probleem helemaal niet zo groot. «Het is in 14 jaar niet zo rustig geweest», vertelde Marco Wiechert van strandpaviljoen Aloha Beach aan Omroep Zeeland. «Af en toe gebeurt er iets, maar het is onzin om te suggereren dat het een soort Sodom en Gomorra is. Ik denk dat de klachten maar van één partij komen: de SGP.» De SGP is een ultrachristelijke, conservatieve partij.

«Belgische mannen en swingers spreken hier vaak af, vooral in augustus. Sommige mensen doen het nu eenmaal liever in de buitenlucht dan in de slaapkamer. En anderen komen het doen net omdat het is verboden.»

