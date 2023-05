Taylor Swift-fan verkoopt regenwater van Eras Tour

Fans van wereldsterren doen soms gekke dingen en dat is nog maar eens bewezen. Zo verkoopt een fan van popicoon Taylor Swift nu potten gevuld met het regenwater dat tijdens het concert uit de lucht viel. Het prijskaartje? 250 dollar.

Het Instagram-account ‘Only in Boston’ heeft een screenshot gedeeld van de potten regenwater. Het lijkt erop dat ze via Facebook Marketplace aangeboden worden als ‘Taylor Swift Eras Tour Merch Rain’. Twee van Taylors concerten gingen viraal nadat ze weigerde haar optredens te annuleren door het regenachtige weer. In plaats daarvan bleven de zangeres, haar muzikanten en haar dansers gewoon doorgaan in de regen.





250 dollar mag je bijeenrapen als je geïnteresseerd bent in het water dat een Swiftie uit de lucht opving, terwijl TayTay hit na hit opvoerde in het Gillette Stadium in de Amerikaanse staat Massachusetts. De aanbieding lijkt weliswaar verdwenen op Facebook Marketplace, dus het is onduidelijk of het regenwater nog steeds te koop is.

«Officieel in the endgame»

Instagrammers reageren verbaasd op de post. «Wat? Gestoord», zegt eentje. «Dit is een grap, toch?», vraagt een ander zich af. Een derde lacht: «Plot twist, de hele tijd was het toiletwater.» De award voor creatiefste comment gaat toch naar deze: «We zijn nu officieel in the endgame», inspelend op het gelijknamige lied van de zangeres. Ook op Twitter grapte iemand: «Hoe weet ik dat het water haar heeft aangeraakt voordat ik het koop?»

how ridiculous. how do I know if that's the water that actually touched her before I buy it? https://t.co/J2T0LgDvR2 — Ronnie (@leavemetoheavnn) May 22, 2023





Fans van Taylor Swift staan gekend voor hun intense toewijding aan de superster. Eerder deze maand zette een andere Swiftie contactlenzen te koop die de fan inhad tijdens het optreden, voor maar liefst 10.000 dollar. Gelukkig bleek het om een grap te gaan, en hopelijk is het regenwater dat ook. Al weet je nooit wat mensen over hebben voor een centje meer.

