Taxidienst Collecto komt na drie jaar terug naar Brussel

Wie herinnert zich de taxidienst Collecto nog? De taxi’s die je ‘s nachts voor een appel en een ei thuisbrachten werden aan het begin van de coronacrisis op stal gezet. Wel, goed nieuws! De deeltaxi’s zullen weer in Brussel rijden vanaf 15 mei!

Collecto is een deeltaxidienst die voor de coronacrisis ‘s nachts in Brussel reed. Wie zo’n taxi bestelde, werd van een van de 200 vertrekpunten aan MIVB-haltes naar eender welk adres in het Brussels gewest gereden. De taxi’s reden elke dag van 23 uur ‘s avonds tot 6 uur ‘s ochtends.

Zes euro per persoon

Ook toen het nachtleven in Brussel weer heropleefde, bleven de taxi’s weg. Taxis Verts wou het contract niet verderzetten onder de oude voorwaarden. Daar komt nu dus verandering in. De Brusselse regering heeft de nieuwe concessieovereenkomst voor Collecto goedgekeurd en de deeltaxi’s zullen vanaf 15 mei weer actief zijn. De prijs voor een rit bedraagt zes euro per gebruiker.

Ook mogen voortaan alle taxichauffeurs – zowel van straat- als standsplaatstaxi’s – zich aanmelden voor de Collectodienst. Ze moeten daarvoor niet aangesloten zijn bij de centrale van Taxi Verts.

