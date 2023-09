Tanja Dexters stopt al met OnlyFans: «Ik had er veel zin in, maar…»

Ze is er nog maar een goed half jaar mee bezig, maar Tanja Dexters trekt nu al de stekker uit haar OnlyFans-verhaal. Daar heeft ze een goede reden voor…

In februari van dit jaar maakte Tanja Dexters bekend dat ze een eigen OnlyFans had. Voor de mensen die daar nog niet van gehoord hebben: dat is een platform waarop al eens wat explicietere beelden gedeeld mogen worden dan pakweg Instagram. Mensen kunnen dan ook lid worden en betalen voor dergelijke content, al zei ze van in het begin dat ze het netjes ging houden. «Het wordt best pittig, maar nooit plat. Op sommige foto’s zal misschien wel het kleurtje van mijn tepelhof te zien zijn en zal ik – net als voor het magazine ‘Maxim’ destijds – weleens naakt op mijn keukentafel poseren. Maar verwacht geen porno of frontaal naakt. Ik zal natuurlijk met plezier mijn slipje eens uittrekken, maar dan wel met mijn handen voor mijn, euh, edele delen», zei ze destijds in Het Laatste Nieuws.

Afhakende leden

In het begin stroomden de abonnees toe, maar de laatste tijd merkte ze dat die meer en meer begonnen af te haken. Nu laat de 46-jarige Miss België van 1998 weten dat ze een punt zet achter haar OnlyFans-carrière. «Ik had er veel zin in, maar ik kan niet aan de verwachtingen van mijn abonnees voldoen. Ze zijn uit op seksueel getinte foto’s, terwijl ik had gehoopt dat ik meer kon laten zien dan alleen sensuele foto’s. (…) Ik zag het als een inkijk in mijn leven, maar ik moet nu vaststellen dat het niet het juiste platform is. Anderzijds besef ik steeds meer dat mijn grootste ambitie bij mijn gezin ligt, daarin vind ik rust», klinkt het in dezelfde krant.

