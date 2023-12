Strandganger spot mysterieus zeewezen: «Het is net het monster van Loch Ness»

Het Loch Ness Monster blijft mensen al jaren begeesteren. Nu zou het mythische wezen zelfs gespot zijn buiten het Scotse Loch Ness. Als je deze TikTokker moet geloven, althans.

Gavin Cox plaatste een TikTok-video waarin een vreemd zeewezen te zien is vlak voor de kust. Op enkele weken tijd vergaarde het meer dan 12,3 miljoen views. «Kan iemand uitleggen wat dit is? Ik heb Nessy (het koosnaampje van het Loch Ness Monster, nvdr.) gevonden», luidt het bijschrift.

Mysterieuze vis

In de opmerkingen wordt volop gedebatteerd over wat voor wezen het is. Veel gebruikers zien er inderdaad het mythische monster in. Realistischer is dan weer de aanname van andere gebruikers: dat het een riemvis is. De riemvis is de grootste beenvisachtige ter wereld en kan tot 11 meter lang kan worden. Hoewel het bestaan van deze vis bewezen is – in tegenstelling tot het schotse monster – hangt er ook rond dat dier veel complottheorieën.

Zo leeft de vis extreem diep in de oceaan en komen ze enkel naar het oppervlak om te sterven. Daardoor duiken ze vaak op in zeemansverhalen. Ook worden ze al eens de ‘doomsday vissen’ genoemd, omdat ze vaak aanspoelen na een hevige storm.

