Straalbezopen man randt moeder en dochter aan tijdens ‘horrorvlucht’, vliegtuigmaatschappij aangeklaagd

Een dronken man heeft een moeder en haar tienerdochter aangerand tijdens een negen uur durende ‘horrorvlucht’ van New York City naar Athene, in juli 2022. De slachtoffers spannen nu een rechtszaak aan tegen de luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines en eisen 2 miljoen dollar schadevergoeding, zo meldt Fox Business. Het boordpersoneel zou onvoldoende ingegrepen hebben.

De moeder en haar dochter beschuldigen de luchtvaartmaatschappij van grove nalatigheid, aldus Fox Business. Volgens gerechtelijke documenten die Fox Business in handen kreeg, zouden stewardessen op de vlucht van JFK Airport in New York City naar Athene de hulpvraag van de vrouw en haar dochter ‘schaamteloos’ genegeerd hebben. Het boordpersoneel ging naar verluidt verder met het serveren van drank aan de man, die nochtans ‘duidelijk dronken en agressief’ was. «Wat er met hen gebeurde tijdens de vlucht was niet alleen een nachtmerrie, het was volledig vermijdbaar», zei de advocaat van de aanklagers volgens The New York Post.

«De dronken passagier leek steeds meer dronken te worden, terwijl het boordpersoneel hem alcohol bleef inschenken», beweren de aanklagers. Volgens de rechtbankdocumenten dronk hij in totaal tien wodka’s en een glas wijn. Het gedrag van de man werd steeds agressiever.

Toen de vrouw de dronken man vertelde dat haar dochter minderjarig was, antwoordde hij dat dat hem niet kon schelen. Hij greep over de 16-jarige heen naar de arm van de moeder, aldus de aanklacht. Toen de vrouw en haar tienerdochter aan de stewardessen te kennen gaven dat ze zich onveilig voelden en vroegen om de man te verplaatsen en hem geen alcohol meer te geven, kregen ze te horen dat ze ‘geduldig moesten zijn’.

Paniekaanval

Op een gegeven moment kwam de hoofdstewardess tussenbeide en maande de man aan om de vrouw en haar dochter met rust te laten. Daarop begon hij te vloeken en noemde de moeder en tiener ‘fucking bitches’, aldus de aanklacht. De documenten beschrijven nog hoe de ‘doodsbange’ tiener een paniekaanval kreeg en haar hoofd in de schoot van haar moeder legde. De man stak zijn ‘klamme vingers’ onder haar shirt en raakte de sluiting van haar bh-bandje aan.

Huilend en bevend sprong het meisje uit haar stoel en vluchtte weg van de vermeende aanrander. Die legde vervolgens zijn hand op het been van de moeder en bewoog die langs de binnenkant van haar dij, waardoor ook zij uit haar stoel sprong, aldus de aanklacht. Nadat de intimidatie was geëscaleerd van verbaal naar seksueel geweld, vroeg de moeder aan de stewardess om van stoel te veranderen, maar die zei naar verluidt dat ze niets konden doen.

Een andere mannelijke passagier bood aan om van stoel te ruilen met de tiener en zat de rest van de reis tussen de man en de moeder in. Nadat het vliegtuig geland was, verliet de dronken man het toestel. Er kwam geen politie aan te pas; Delta bood de moeder en dochter 5.000 ‘airline miles’ aan als verontschuldiging.

Drunk Delta Airlines passenger downs 11 drinks, sexually assaults minor and her mom on 9-hour flight: lawsuit





