Steven Van Herreweghe over relatiebreuk: «Katrien en ik bewijzen dat het ook anders kan»

Presentator Steven Van Herreweghe praat in een interview openhartig over zijn relatiebreuk met zijn ex-partner Katrien. Zo was de breuk een moeilijk moment in zijn leven, maar intussen loopt ook het co-ouderschap prima. «Ik ben zeer blij dat het op deze manier kan», klinkt het.

Twee jaar geleden besloten Steven Van Herreweghe en zijn partner Katrien om hun relatie te beëindigen. Ze hebben samen twee zoontjes, Lenni (10) en Flinn (9), en hoewel hij hen sinds de breuk minder ziet, bekijkt hij het van de positieve kant. «Katrien en ik hebben co-ouderschap, en ik weet wat het is om af en toe niet bij mijn kinderen te zijn. Elke breuk is moeilijk. Maar op een bepaald moment moet je, voor je eigen geluk én dat van je kinderen, de klik maken en de situatie omarmen. Je moet naar het juiste evenwicht zoeken, als kind maar ook als ouder. We zijn nu twee jaar verder, en ik merk dat onze situatie voor de kinderen het nieuwe normaal is. Lenni en Fynn hebben op twee plaatsen een thuis, en dat is heel fijn om te zien», vertelt hij in Dag Allemaal.

Niet altijd oorlog

De 45-jarige presentator werkt inmiddels aan een programma over samengestelde gezinnen. «Na de breuk zeiden sommigen dat ik moest oppassen, dat een breuk alleen maar een hoop gedoe veroorzaakt. Dat is het cliché, maar Katrien en ik bewijzen dat het ook anders kan. Dat het niet altijd oorlog hoeft te zijn. Natuurlijk vraagt dat in het begin de nodige moeite, maar nu komen wij nog altijd heel goed overeen. Ik ben zeer blij dat het op deze manier kan. Als je in een conflict blijft hangen, wat doe je jezelf en je kinderen dan aan?», klinkt het.

Liefde onderzoeken

Katrien is inmiddels getrouwd met zanger Flip Kowlier, Van Herreweghe heeft momenteel geen relatie, maar staat wel open voor de liefde. «Ik onderzoek de liefde, en da’s tof. Laten we zeggen dat het onderzoek heel plezant is (lacht). Weet je, ik ben 45 en ik zoek al wat meer verdieping. Als die uitblijft, weet ik dat het niet meant to be is. Ik zal het zo zeggen: het is lente in mijn leven en ik vind dat tof», besluit hij.

