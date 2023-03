Stephanie Planckaert lokt verbaasde reacties uit met foto: «Voor wanneer is het?!»

Een foto van Stephanie Planckaert en haar man zorgt voor behoorlijk wat speculatie op Instagram. Heel wat volgers vermoeden immers dat ze in verwachting is.

Stephanie Planckaert en haar man Christophe Timmerman hebben samen drie kinderen: Iluna (17), Mageno (15) en Elara (7). Sommige volgers geloven dat er nog een vierde zit aan te komen. De aanleiding? Een (vermoedelijk) onschuldig kiekje vanuit la douce France waarop Christophe zijn hand legt op de buik van Stephanie, iets wat koppels wel vaker doen als ze babynieuws hebben. «Groetjes uit Frankrijk», knipogen ze bij de foto.

Felicitaties

«Voor wanneer is het?!», klinkt het meteen in de reacties. «Je wrijft zo over haar buikje? Mogen we groot nieuws verwachten?», «Proficiat met de zwangerschap!», «Waarschijnlijk een nieuw Timmermantje onderweg», en «Als dit waar is: dikke proficiat voor jullie beiden», wordt er tevens gereageerd.

Liefde

Anderen vinden dergelijke reacties dan weer te voorbarig. «Oh mijn God, die reacties… Mensen, mag een man zijn vrouw niet meer gewoon vastnemen?!», en «Mensen denken al meteen dat ze zwanger is. Dit is gewoon hoe liefde eruitziet», lezen we ook.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/showbizz/stephanie-planckaert-lokt-verbaasde-reacties-uit-met-foto-voor-wanneer-het