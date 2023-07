Staking Ryanair: hoeveel vluchten worden dit weekend geschrapt?

De Belgische piloten van Ryanair zullen komend weekend staken. Zaterdag zouden al zeker 44 vluchten niet vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Dat meldt VRT NWS. Mogelijk worden er nog meer vluchten geschrapt.

Het conflict draait vooral om de lonen van de piloten. Ze stemden bij het begin van de coronacrisis in met een loonsverlaging van 20%, maar die is tot op vandaag nog altijd van kracht. Ryanair wil ook een collectieve arbeidsovereenkomst over de werk- en rusttijden opzeggen. Volgens pilotenvertegenwoordiging Beca is dat in strijd met de wet.

Het ultimatum dat een week geleden aan de directie van de Ierse lagekostenmaatschappij werd gesteld, leidde niet tot een overeenkomst en een bijeenkomst van de laatste kans woensdag leverde ook niets op. Meer dan 80% van de piloten gestationeerd op de luchthaven van Charleroi zal dus staken op zaterdag en zondag en de verstoring zal waarschijnlijk aanzienlijk zijn, meldde vakbondsecretaris van CNE Didier Lebbe.

Zaterdagochtend komen het stakend personeel en de vakbonden bijeen in de vertrekhal van de luchthaven.

Al zeker 44 vluchten

CEO Philippe Verdonck van de luchthaven van Charleroi kan nog niet zeggen hoeveel passagiers getroffen zullen worden. Zaterdag zou het al zeker om 44 vluchten gaan, meldt de CEO aan VRT NWS. De getroffen passagiers zijn op de hoogte. Ryanair raadt aan om de website van Charleroi Airport in de gaten te houden voor verdere updates.

