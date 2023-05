Sri lankaanse bakker wint beste ‘baguette’ van Parijs: «Ik heb geweend»

Tharshan Selvarajah was in de zevende hemel toen hij het nieuws vernam: Hij is nu officieel de bakker van het beste stokbrood in Parijs. Wat het extra speciaal maakt is dat hij zelf niet van Parijs komt: «We zijn naar hier gekomen om traditioneel Frans brood te leren bakken.»

De prijs wordt uitgerijkt door een jury van 15 kenners die deelnemende broden uit 175 bakkerijen anoniem proefden. In een eerste reactie zegt Selvarajah ontroerd te zijn omdat hij naar Frankrijk is gekomen «als immigrant om de kneepjes van het vak te leren, en nu deze erkenning krijgen is een hele eer.»

Altijd een lach

Volgens de winnaar zit het geheim niet enkel in de techniek of recept maar ook de sfeer in bakkerij: «We lachen altijd en zingen tijdens het werk. Elk brood is gemaakt met liefde».





