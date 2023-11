Spotify Wrapped is nu beschikbaar: Taylor Swift meest gestreamde artiest in België

Je hebt op sociale media de screenshots vast al zien passeren, maar het is weer zover: Spotify Wrapped 2023 is gearriveerd. In het overzicht zie je jouw meest beluisterde muziek en je favoriete artiesten van het afgelopen jaar.

Het is inmiddels voor veel gebruikers een jaarlijkse traditie geworden: het delen van Spotify Wrapped op sociale media. Met Wrapped houdt het bedrijf precies bij naar welke nummers je luistert, welke genres, hoeveel minuten en nog veel meer. Op basis van die gegevens maakt het een persoonlijk overzicht van jouw luistergedrag.

Dit jaar heeft het platform er daarnaast voor gekozen om artiesten hun trouwe fans te laten bedanken via een persoonlijke videoboodschap. Ook is het mogelijk om met maximaal 10 vrienden een ‘Blend’ te maken. In deze lijst worden je favoriete nummers met die van je vrienden samengevoegd tot een unieke mix.

Taylor Swift is de meest gestreamde artiest

Taylor Swift mag zichzelf dit jaar tot de meest gestreamde artiest kronen. Sinds 1 januari werden haar nummers wereldwijd in totaal 26 miljard keer gestreamd. Haar nummer ‘Cruel Summer’ staat daarnaast op de zesde plaats van de meest gestreamde nummers. Om haar fans voor haar succesvolle jaar te bedanken krijgen de meest fanatieke ‘Swifties’ op Spotify een speciale ‘share card’ en een bedankje van de artiest.

Op de tweede en derde plaats van meest gestreamde artiesten staan dit jaar Bad Bunny en The Weeknd. Lost Frequencies is de meest gestreamde Belgische artiest. Zijn track ‘Where Are You Now’ is voor het tweede jaar op rij het meest gestreamde nummer van een Belgische artiest.

Het meest gestreamde nummer wereldwijd is ‘Flowers’ van Miley Cyrus. Haar nummer werd ruim 1,6 miljard keer gestreamd.

