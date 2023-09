Slecht nieuws over ijs rond Antarctica: «Laagste waarde sinds begin van metingen»

Het ziet ernaar uit dat de omvang van het ijs op Antarctica een nieuw dieptepunt bereikt heeft. Normaal bereikt het ijsoppervlak op de Zuidpool in september de hoogste waarde, terwijl in februari de laagste waarde wordt bereikt. Voor dit jaar werd, via satellietbeelden, waarschijnlijk op 10 september de grootste oppervlakte gemeten: 16,96 miljoen km². Sinds het begin van de metingen 45 jaar geleden is dat de laagste waarde. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Op zijn hoogtepunt mat het ijsoppervlak op de Zuidpool tussen 1981 en 2010 gemiddeld 18,71 miljoen km². Het vorige dieptepunt dateert al van 1986, toen het ijsoppervlak 17,99 miljoen km² bedroeg.

NASA en het National Snow and Ice Data Center (NSIDC) van de universiteit van Colorado (Boulder) merken wel op dat het om voorlopige metingen gaat. De aanhoudende winteromstandigheden kunnen het ijs nog verder toen toenemen. De definitieve analyse wordt begin oktober verwacht.

Noordpool

Aan de overkant, op de Noordpool, is het jaarlijkse minimum waarschijnlijk op 19 september bereikt. Toen werd 4,23 miljoen km² zee-ijs gemeten, de zesde laagste waarde sinds het begin van de metingen. Dat is zowat 2 miljoen km² onder het minimum van de periode 1981-2010 (6,22 miljoen km²). In maart, op het hoogtepunt, besloeg de ijslaag aan de Noordpool 14,62 miljoen km².

De oorzaak voor de beperkte omvang van het ijs op de Zuidpool is nog onduidelijk voor NASA en NSIDC. De experts kunnen nog niet zeggen of dit te maken heeft met de door mensen veroorzaakte klimaatopwarming, dan wel of er een natuurlijke schommeling in het spel is.

De wetenschappers beschouwen als zee-ijs het oceaanoppervlak dat voor minstens 15% uit ijs bestaat.

Arctic sea reached its annual minimum on Sept. 19, making it the sixth-lowest year in the satellite record, @NASAEarth and @NSIDC report. Meanwhile, on Sept. 10, Antarctic sea ice reached its lowest maximum on record. https://t.co/xQ82IvS42C pic.twitter.com/vZ7gnB3Ah1 — NASA (@NASA) September 25, 2023





Lees ook

wtf-wetenschappers-vermoeden-dat-er-iets-gigantisch-leeft-onder-antarctica



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/green/slecht-nieuws-over-ijs-rond-antarctica-laagste-waarde-sinds-begin-van-metingen