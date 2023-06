Shakira onthult hoe ze overspel van Gerard Piqué ontdekte: «Alles gebeurde tegelijk»

De Colombiaanse zangeres Shakira praat in een interview openhartig over de tumultueuze periode die ze doorging toen haar toenmalige partner Gerard Piqué haar bedroog. «En dat terwijl mijn vader in het ziekenhuis lag», klinkt het.

Exact een jaar geleden raakte bekend dat Shakira en Gerard Piqué na een relatie van elf jaar zouden scheiden. De 36-jarige voetballer zou haar bedrogen hebben met een 23-jarige studente. De 46-jarige zangeres van onder meer ‘Whenever, wherever’ en ‘Underneath your clothes’ legt in het magazine People en Español uit dat ze het bedrog te weten kwam toen haar vader William Mebarak Chadid (91) in het ziekenhuis lag na een zware val. «Alles gebeurde tegelijk. Mijn huwelijk viel uit elkaar. Ik kwam er via de pers achter dat mijn man mij bedrogen had en dat terwijl mijn vader in het ziekenhuis lag. Ik dacht dat ik alle tegenslagen niet zou overleven. De man van wie ik het meest heb gehouden in mijn leven, mijn vader, verliet me toen ik hem nodig had. Ik kon niet met hem praten terwijl ik zo graag advies van hem wilde», klinkt het.

Veerkrachtig

Haar vader – die op zes maanden tijd te maken kreeg met covid, twee ongelukken, een longontsteking en vijf operaties – stelt het intussen gelukkig weer goed. «Het is een erg moeilijk en langzaam proces geweest. Maar hij is een geweldige man met een innemend karakter, die me telkens verrast met zijn levenslust. Mijn vader is zo veerkrachtig. Mijn moeder heeft hem dag en nacht gesteund door de moeilijke tijden. Mijn ouders zijn een weerspiegeling van de droom die voor mij niet is uitgekomen. Maar ik hoop dat ze voor mijn kinderen rolmodellen zijn van liefde, geduld in relaties en van absolute toewijding aan elkaar», besluit ze.

Lees ook

beyonce-kan-genant-tepelmoment-nipt-vermijden-ze-bleef-zingen-maar-ze-wist-het-v



Wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/shakira-onthult-hoe-ze-overspel-van-gerard-pique-ontdekte-alles-gebeurde-tegelijk