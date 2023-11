Sergio Quisquater moest op dieet: «Ik ging soms 17 keer per week naar de frituur»

De 58-jarige Sergio Quisquater werd recent wakker geschud door zijn dokter over zijn dieet. Dat geeft hij toe aan Bockie de Repper in ‘Dat eet dan gelukkig zijn’. Sergio’s grootste valkuil? Frieten. «Ik heb een frituurverslaving.»

Vanavond in ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ moet Sergio toegeven dat hij op dieet gezet werd. «Het was van moeten. Het was vijf voor twaalf», vertelt hij. Vooral zijn hart begon te protesteren. «Ik was te dik geworden. Ik voelde dat al lang. Als ik optrad, kwam ik snel in ademnood. Mijn moteur moest te hard werken.»

Frietbuffet

Hoe het zover kon komen? «Door mijn verslaving aan frituren», aldus de zanger. «Als ik vier keer op een week naar de frituur ga, dan vind ik dat weinig. Dat is al van kleins af aan. Toen ik 21 was, dan gebeurde het soms dat ik op één week tijd 17 keer naar de frituur ging.» En dan ging ik niet enkel om een pak friet: «Frieten, snacks… Ik nam alles. Ik bestel altijd een heel buffet. Ik heb altijd schrik dat ik te weinig zal hebben. Een frituur, dat is echt een speeltuin voor mij.»

